İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan baskınlarda 2 kişi gözaltına alındı, 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonrasında, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Şahısların yakalanmasına yönelik, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında, il merkezindeki Yıldırım Beyazıt ve Esenevler mahalleleri 7 Ocak Şehir Stadyumu civarında belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, baskın yapılan evlerden bir tanesinde, uyuşturucu esrar maddesinin sobaya atılarak yakıldığı belirlendi.


Çok sayıda ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, satışa hazır bir miktar esrar maddesi ile birlikte, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ve bunlara ait fişek ele geçirildi. Ayrıca yapılan şahıs sorgulamalarında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan A.G. ile cezaevi firarisi ve çok sayıda suçtan arama kararı bulunan B.K. gözaltına alındı. 3 kişi hakkında da yasal işlemin yapıldığı operasyon sırasında, polisi gören bir şahsın, delilleri yok etmek için uyuşturucu esrar maddesini yanan sobanın içerisine attığı fark edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.