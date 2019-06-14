İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 kilo esrar maddesi ile 76 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 kilo esrar maddesi ile 76 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçeye bağlı Arıklıkaş köyündeki bir tarlada Hint keneviri ekili olduğu yönünde bilgiye ulaşılması ardından ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, ekili vaziyette 76 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakınlarındaki evde narkotik jandarma köpeğiyle yapılan aramada 26 kilo esrar maddesi bulundu.


Olayla ilgili H.Ş., Ö.S. ve H.S. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.