Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de son bir haftada torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 10 - 17 Haziran tarihleri arasında, narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında "yakalama emri" bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Güvenlik güçlerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda ise 2,92 gram esrar maddesi, 40 gram toz esrar maddesi, 2,36 gram metamfetamin maddesi, 28 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 8 kök kenevir bitkisi, 3 adet av tüfeği ele geçirilerek adli makamlara teslim edildi.

Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı.