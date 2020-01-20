'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin evinde 641 gram esrar ile 0,45 gram eroin ele geçirildi.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin evinde 641 gram esrar ile 0,45 gram eroin ele geçirildi.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir şahsa ait eve 18 Ocak 2020 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelinin evi ve arabasında yapılan aramada 8 parça halinde 641 gram esrar ile 0,45 gram eroin ele geçirildi.


İkamette olmadığı için yakalanamayan şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.