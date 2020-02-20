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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde şüpheli bir şahsın üst aramasında satışa hazır 189 paket halinde toplam 200 gram esrar maddesi ele geçirdi. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen M.O.'ün Cevdediye Kasabası, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinde yapılan detaylı aramada ise satışa hazır 92 paket toplamda 90 gram esrar maddesi bulundu.


M.O. üzerinde ve ikametinde toplam 281 paket toplamda 290 gram esrar maddesi ve 337 gram Hint keneviri ele gerildi. M.O. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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