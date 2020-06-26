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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de düzenlenen operasyonda 166 kök kenevir bitkisi ile 35 gram esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 166 kök kenevir bitkisi ile 35 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe ve Kadirli ilçesinde M.S.B., İ.Ö. ve A.D. isimli şahısların zeytin bahçesi içerisinde ve ikametlerinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi aldı. Bunun üzerine şüphelilerin ev ve eklentileri ile zeytin bahçesinde yapılan aramada 166 kök kenevir bitkisi ve 35 gram kubar esrar ele geçirildi.


Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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