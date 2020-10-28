İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Osmaniye'de şehir merkezine girişte yapılan uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 24 parça halinde 71 kilo 550 gram kubar ve 15 parça halinde 5 kilo 100 gram toz olmak üzere toplamda 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.