Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Sumbas ilçesi Kızılömerli Köyü'nde uyuşturucu madde imal ettiği belirlenen R.A. isimli şahsın adresine operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde evde yapılan aramada 7 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.