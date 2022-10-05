İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Sumbas ilçesi Kızılömerli Köyü'nde uyuşturucu madde imal ettiği belirlenen R.A. isimli şahsın adresine operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde evde yapılan aramada 7 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.