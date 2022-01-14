İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Osmaniye’de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 240 gram eroin ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 240 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çevre illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Bu kapsamda polis ekipleri F.Y. idaresindeki otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan sürücü F.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan M.B. ve R.B. kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların üst araması ile narkotik köpeği Poyraz'ın otomobilde yaptığı armada toplamda 240 gram eroin ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu madde ticareti” suçundan adliyeye sevk edilen şahıslardan M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.B. ile F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.