Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan risk analizi ve değerlendirmesi sonucunda kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Belirlenen şahıslar ve plakalar üzerinde çalışma yapan ekipler, uygulama noktasında araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 254 gram eroin ile 50 gram metamfetamin ele geçirilirken; F.K., M.D. ve İ.E. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.