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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi den 1’i tutuklandıAlınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ilçe Koçyurdu Köyünde Y.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi den 1'i tutuklandı


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ilçe Koçyurdu Köyünde Y.G. ve M.G. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisi alınması üzerine şüphelilere ait iki adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2050 gram esrar maddesi ile 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelilerden Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Kapalı Cezaevine gönderildi, M.G. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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