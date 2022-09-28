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Osmaniye'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde İ.K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu olduğu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından ihbarı doğrulan ekipler şahıs yakaladı. Şahsın üzerinde ve adresinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 gram metamfetamin ile 36 adet tabanca mermisi ele geçirildi.


Gözaltına alınan İ.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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