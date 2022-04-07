Osmaniye'de uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Gaziantep'ten Osmaniye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Şahısların yaklaşık 3 aydır fiziki takipte olan Y.S. ile K.K. olduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçen ekipler, güzergah üzerinde uygulama noktası kurdu. Şahısların içerisinde bulunduğu otomobili uygulama noktasında durduran ekipler, otomobilde yaptığı aramada bir miktar eroin maddesi budu. Olaylı bağlantılı Y.S. ile kız arkadaşı K.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Y.S. isimli şahsın “Uyuşturucu madde kullanmak ve kabul etmek” suçundan 9 kez, “Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan 3 kez işlem yapılıp tutuklandığı ancak son tutuklama kararının ardından cezaevinden şartlı tahliye olduğu öğrenildi.