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Osmaniye'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklanırken 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklanırken 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik 10 Kasım sabahı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde A.G., O.D., D.K.D, ve F.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara ait adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda 7 gram esrar maddesi, 4 gram bonzai maddesi, 3 adet uyuşturucu hap ile 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen A.G., O.D., D.K.D. isimli şahıslar tutuklanırken F.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Aynı operasyon kapsamında daha önce 54 gram metamfetamin ve 37 gram eroin ile yakalanan 4 şüpheli tutuklanmıştı.

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