Osmaniye'de uyuşturucuyla yakalanan kamyon şoförü tutuklandı

Osmaniye'de bir kamyonda yapılan aramada 31 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu maddeyi kamyonla kente sokacak olan şahsın Sinan T. olduğunu tespit eden ekipler, güzergah üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Osmaniye sınırları içerisinde takibe alınan kamyon uygulama noktasında durduruldu. Daha sonra emniyetin otoparkına çekilen kamyonda yapılan aramada battaniye ile kamufle edilmiş beyaz torbalar içerisinde 31 kilo 250 gram ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü Sinan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.