Osmaniye'de vaka sayısı yükselmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında geçen hafta 100 binde 417,28 oranında açıklanan vaka sayısı bugün 100 binde 481,26 oranında açıklandı. 30 Ekim 5 Kasım tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı ile 6-12 Kasım tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı arasında 100 binde 63,98 oranla yaşanan vaka artışında Osmaniye vaka yoğunluğunun en çok arttığı iller arasında gösterildi.

Öte yandan günlük Covid-19 tablosunda Osmaniye, aşılama oranında yüzde 83,7'ye ulaştı.