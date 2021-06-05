Osmaniye'de vatandaşlara 400 bin adet fide desteği

Osmaniye Belediyesi ‘Pandemide bir destek daha' sloganıyla ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla vatandaşlara 400 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fide desteğinde bulundu.

Osmaniye Belediyesi tarafından ‘Pandemide bir destek daha' sloganıyla başlatılan 400 bin adet fide desteğinin dağıtımına başlandı. Vatandaşlara dağıtılacak olan domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinin dağıtımı belediye hizmet binası önünde Başkan Kadir Kara'nın katılımıyla başladı. Belediye hizmet binasının önünde tamamlanan dağıtım töreninin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından mahallelerde fide dağıtımı devam edecek.

Başkan Kadir kara yaptığı açıklamada “Belediyemiz tarafından pandemi süresi içerisinde özellikle evlerinde kalan hanımefendilerin, hemşerilerimizin kendileri için bir uğraş oluşturabilecek hem de ev ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız fide dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Domates, salatalık, biber ve patlıcan fidelerini belediye meclisi olarak aldığımız karar gereğince vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz bu fideleri hemşerilerimiz kendi küçük bahçelerinde dahi olsa yetiştirebilecek ve ev ekonomisine küçükte olsa katkı sağlayacaklar. Pandemi döneminde en çok ihtiyacımız olan ürünler konusunda Osmaniyeli hemşerilerimize çam sakızı çoban armağanı bizlerde katkıda bulunmak istedik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katılan hemşerilerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dağıtılan fidelerden alan vatandaşlar da, “Bahçemizde yetiştirerek afiyetle sofralarımızda yiyeceğimiz fideler için Başkan Kadir Kara'ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler.