Osmaniye'de vatandaşlara helva dağıtıldı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Savaşı şehitleri ve tüm şehitler için Cuma namazı öncesi mevlid-i şerif okundu. Namaz sonrasında Osmaniye Belediyesi tarafından vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

Envar-ül Hamit Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlara helva ikram eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Yapmış olduğumuz kutlama ve anma programları çerçevesinde mübarek Cuma gününde milli mücadele şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları ve ruhları için mevlid-i şerif okuttuk. Mevlid programının sonrasında vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Allah şehitlerimize rahmetiyle muamele etsin mekanları cennet olsun inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle 7 Ocak günü yapacağımız kutlama programlarına davet ediyor selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

Osmaniye Belediyesinin ikramlarını alan vatandaşlar, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek mevlit programı ve ikramlardan dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür ettiler.

7 Ocak Osmaniye'nin Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş Savaşı şehitleri ve tüm şehitler için okunan mevlit programına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, siyasi parti il,ilçe başkanları ve temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.