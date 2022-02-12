Osmaniye'de vektörle mücadele yıl boyu sürüyor

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Amirliği sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi üreme alanlarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alanında uzman mühendisler ve personeller tarafından şubat ayı itibariyle kentin 36 mahallesinde üreme alanlarında ilaçlama işlemleri kapsamlı şekilde sürüyor. Osmaniye'nin her alanında tarama gerçekleştiren ekipler tespit edilen tüm bölgelerde periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili Osmaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Su birikintilerine sebep olan oto lastiklerinin bahçe ve boş alanlarda bırakılmaması, havuz, kova ve bidonların uzun süre su dolu olarak bekletilmemesi, bahçe ve sokak aralarında halı ve benzeri yıkama işlemlerinin yapılmaması, bahçede bulunması muhtemel tuvalet kuyularının tamamen kapalı olduğundan emin olunması ve çöplerin sızdırmaz çöp torbalarına konularak konteynerlere bırakılması noktasında vatandaşların sağlığı için hassasiyet gösterilmesi gereken konulardır” denildi.

Öte yandan, toplum sağlığını tehdit eden vektör mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırılan ilaçların kullanıldığı belirtildi.