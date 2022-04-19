Osmaniye'de yanan köy okulunun yerine yenisi yapıldı

Osmaniye'de Yarpuz Köyü'nde çıkan yangında küle dönen Yarpuz İlkokulu'nun yerine yenisi yapıldı.

Osmaniye merkeze bağlı Yarpuz köyünde 24 öğrenicinin eğitim gördüğü Yarpuz İlkokulu 8 şubat tarihinde gece saatlerinde nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı alevlere teslim olmuştu. İtfaiye ekiplerince söndürülen okul kullanılmaz hale gelirken yangın sonrası okulda hasar tespit çalışması yapan Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, okulun kısa sürede daha modern ve işlevsel bir okul inşa edileceğinin müjdesini vermişti.

Öğrencilerin mağdur olmaması için başlatılan çalışmalar kapsamında yanan okulun yerine kısa süre içerisinde modern bir 5 derslikli okul inşa edilerek eğitime açıldı.