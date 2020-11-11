Osmaniye'de yangın sonrası ilk fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Düziçi ilçesinde yanan ormanlık alanda ilk kez fidanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Geleceğe Nefes Ol" seferberliği kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de belirlenen 7 farklı noktada 8 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Düziçi'nin Akçakoyunlu Köyü civarında geçen yıl kasım ayında yanan 620 dekarlık alanda ise 2 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, yangın sonrası zarar gören 620 dekarlık alanın tekrardan fidanla buluşturulduğunu belirterek, “Düziçi ilçesi yol yarımında geçen yıl 17 Kasımda meydan gelen yangın sonucunda 620 dekarlık zarar gören alanımızı bugün 11 Kasım 2020 tarihinde fidanları tekrardan toprakla buluşturmuş olduk. Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın himayesinde geçen yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma olarak kaydedilmişti. Bizde Milli Ağaçlandırma Günü'müzü yanan sahamızda fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bizler yanan ormanlarımızı bir içerisinde tekrardan ağaçlandırıyoruz. Vatandaşlarımızı orman yangınları konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Fidan dikimi sonrası Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere fidan dağıtımı yapıldı.