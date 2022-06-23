Osmaniye'de yapımı tamamlanan 4 park hizmete açıldı

Osmaniye Belediyesi Yeni Mahalle, Rahime Hatun, Fakıuşağı ve Karaçay mahallerinde yapımı tamamlanan 4 parkı vatandaşlarını hizmetini sundu. Çocuk oyun alanları, spor aletleri ve aileler için dinlenme alanlarını içerisinde barındıran parklar vatandaşların ve çocukların uğrak noktası haline geldi. Ayrıca vatandaşların hizmetine açılan Karaçay Mahallesi'nde bulunan parkın içerisine de muhtarlık binası yapılarak hizmete açıldı.

Osmaniye'yi daha yeşil ve refah seviyesi yüksek bir şehir haline hep birlikte getireceklerini ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Değerli hemşerilerime ve kıymetli çocuklarımıza özellikle belirtmek isterim ki, şehrimizin tüm bölgelerinde yeni yaşam alanları oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu dört mahallemizde hizmete sunduğumuz parklarımız ve muhtarlık binamızın Osmaniyeli hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli hemşerilerimin daha fazla yeni yaşam alanları ve çocuk oyun parklarının yapılarak hizmete açılmasını istediğini çok iyi biliyoruz. Açık kalplilikle ifade ediyorum ki Osmaniye'mizi daha yeşil ve sosyal-kültürel yaşam alanların olduğu bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Tek amacımız ve gayemiz odur ki, sevdamız olan şehrimize en iyi yatırımları yaparak büyüyen ve gelişen şehrimizi geleceğe taşımaktır” dedi.