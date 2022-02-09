Osmaniye'de yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi ediliyor

Osmaniye'de yaralı halde bulunan 2 kızıl şahin tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Osmaniye Merkez Mevlana ve Rızaiye mahallelerinde, biri kanadından av tüfeğiyle vurulan, diğeri elektrik tellerine takılarak kanadından yaralanan iki kızıl şahin bulundu. Vatandaşlar, yaralı şahinleri Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde ilk müdahaleleri yapılan kızıl şahinler, tedaviye alındı.

Yaralı şahinler tedavilerinin ardından doğaya salınacak.