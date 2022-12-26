İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de yasa dışı avcılıkla mücadele

Osmaniye’de yasa dışı avcılık yapan 2 şahsa cezai işlem uygulandı.

Osmaniye'de yasa dışı avcılık yapan 2 şahsa cezai işlem uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) bağlı Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği tarafından yasa dışı av yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Sürdürülen av koruma denetimlerde, yasa dışı avcılık yapan 2 şahsa ekipler tarafından idari işlem uygulandı, avda kullanılması yasak olan 1 adet havalı tüfeğe el konuldu. Ayrıca avlanması yasak olan 3 adet serçe kuşunu avladıkları için 2 şahsa tazminat cezası da uygulanacağı bildirildi.


Bölgede av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

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