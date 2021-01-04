İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 13 kişi sınır dışı edildi

Osmaniye’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 kişi sınır dışı edildi.

Osmaniye'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 kişi sınır dışı edildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan yol kontrol denetimlerde ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan 13 şahsa adli işlem yapıldı.


Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğündeki kimlik tespiti işlemlerinin ardından Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen şahıslar sınır dışı edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.