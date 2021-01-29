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Osmaniye'de yasadışı bahis operasyonu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3 ay fiziki takip sonucu yasadışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 ay fiziki takip sonucu yasadışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis oynattığını belirlediği 2 kişiyi 3 ay boyunca fiziki takibe aldı. Fiziki takip sonrasında yapılan operasyonla Ö.D. ve İ.P. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin bahis oynattığı yerde yapılan aramada, 2 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet iddia kuponu yazıcısı, 4 adet rulo kupon slipi, 2 adet kupon çıktısı, 6 adet üzerinde yasadışı bahisle ilgili not bulunan kağıt ve 840 TL para ele geçirildi.


Öte yandan, yapılan baskında yasadışı bahis oynadığı tespit edilen 15 kişiye toplam 150 bin TL para cezası kesildi.

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