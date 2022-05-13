Osmaniye'de yayla evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Osmaniye'de yayla evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı merkez Dereobası köyü Olukbaşı Yaylasında gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmalarında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın A.K.K. olduğu belirlendi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan baskınla şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.K.K. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

Yapılan baskında ele geçirilen piknik tüpü, kazan, kablo ve kürek de sahibine teslim edildi.