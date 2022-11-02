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Osmaniye'de yedikleri tavuktan zehirlenen aile hastanelik oldu

Osmaniye’de aynı aileden 7 kişi, yedikleri tavuktan zehirlenerek hastanelik oldu.

Osmaniye'de aynı aileden 7 kişi, yedikleri tavuktan zehirlenerek hastanelik oldu. Tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay, merkez Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinde tavuk yedikten sonra kusma ve ateş şikayeti baş gösteren aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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