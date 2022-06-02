Osmaniye'de “Yeşil Emisyon Hareketi” bisiklet turu

Osmaniye'de 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Yeşil Emisyon Hareketi” bisiklet turu düzenlendi.

Osmaniye Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Yeşil Emisyon Hareketi” bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü İrfan Remzi Yılmaz ile sporcular katıldı.

Belediye Başkanı Kadir Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi işbirliğinde düzenlenen bisiklet turunun sera gazı salınımına karşı toplumda duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Çevreyi korumanın önemini vurgulayan Vali Erdinç Yılmaz ise düzenlenen etkinlik için Osmaniye Belediyesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne ve etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti.