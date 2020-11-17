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Osmaniye'de yetiştiricilere koç dağıtıldı.

Osmaniye’de “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında 70 yetiştiriciye koç dağıtıldı.

Osmaniye'de “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında 70 yetiştiriciye koç dağıtıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında koç yetiştiriciliği yapan 70 çiftçiye Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla koç dağıtıldı. Çiftçilerin koçları yüzde 75 hibe ile aldıklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, “Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi kapsamında 2020 yılında ilimiz koç alımı için 145 bin TL tahsis edilmiştir. 41 adet ivesi ırkı koç ve 29 adet kangal karaman ırkı olmak üzere 70 adet koç bugün yetiştiricilerimize dağıtılacak. Proje kapsamında alınan koçların ücretinin yüzde 75'i bakanlık tarafından, yüzde 25'i ise yetiştirici tarafından karşılanmaktadır” dedi.


Vali Erdinç Yılmaz ise projenin koyun ve keçi yetiştiriciliğine önemli katkı sağlayacağını söyledi.


Konuşmaların ardından yetiştiricilere koç dağıtımı yapılarak program sona erdi.

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