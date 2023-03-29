Osmaniye'de yol genişletme ve kavşak yapımına başladı

Osmaniye Belediyesi, 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından yaraları sarmak için her an vatandaşlarının yanında olurken diğer yandan şehre yatırımlarına devam ediyor.

Şehir içi trafik akışını rahatlatmak için birinci etabını tamamlayan Osmaniye Belediyesi, Güney Çevre Yolu şehir merkezi istikametine doğru Atatürk Caddesi genişletme çalışmalarının ikinci etabını da tamamladı. Belediye tarafından yapılan kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yapılan yıkım işlemlerinin ardından bölgenin alt yapısı yapılarak aktif hale getirildi. Bulvar genişliğine kavuşan Atatürk caddesinde asfalt serim işlemlerine başlandı.

Bu kavşak bölgeyi çok rahatlatacak diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Şehrimizin ana arter yollarından bir tanesi olan Atatürk Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladık. Birinci etabı geçtiğimiz süreçte tamamlayarak bölünmüş yol olarak hizmete sunmuştuk. An itibariyle de kamulaştırmasını tamamladığımız ikinci etabında çalışmalarını sürdürüyoruz. Asfalt serim işlemlerinin bitmesiyle birlikte Atatürk Caddesi, Mehmet Zahid Kotku Caddesi ve Mimar Sinan Mahallesi 8518 sokağın kesiştiği noktada kavşak yapım çalışmalarımıza başlıyoruz. Kısa sürede burayı tamamlayarak hizmete açtığımızda şehir içi trafiğini rahatlatacak, o bölgede yaşayan hemşerilerimiz ve esnaflarımızın yaşam standartları artacak.” İfadelerini kullandı.