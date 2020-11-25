Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Osmaniye'de mevsim şartlarının elverişli olmasından dolayı İl Özel İdaresi ekipleri yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeşildere Şehit Ailesi yolu ile Arıklıkaş, Mercanlar ve Örencik arasındaki yolda yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kadir Tohumcu, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Yol yapım çalışmalarında karşılaşılan sorunları çözme noktasında çözüm yolları belirleyen Bolat ve Tohumcu, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.