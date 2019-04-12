Osmaniye'de zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Osmaniye'de zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise 151 gram eroin, 18 gram metamfetamin, 39 gram Hint kenevir tohumu ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik yaptığı çalışmada, üst aramalarında 4 ayrı paketlenmiş 3,87 gram metamfetamin, 4,79 gram eroin ele geçirilen H.Ç., Ö.Ç., Y.S. adlı kişileri gözaltına aldı.

Ayrıca H.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 147 gram eroin, 39 gram Hint kenevir tohumu, 14,28 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.