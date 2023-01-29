İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Osmaniye’de 1 tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Osmaniye'de 1 tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Düziçi yakınlarında meydana geldi. Şehirde gece saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren yağmur nedeniyle 1 tır ve 3 otomobil birbirine girdi.


Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kazada yaralanan 7 kişiyi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.


Kaza nedeniyle bir müddet kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Araçların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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