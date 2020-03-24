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Osmaniye'deki kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Osmaniye’de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında hastanede tedavi altındaki yaralıların biri daha hayatını kaybetti.

Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında hastanede tedavi altındaki yaralıların biri daha hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza Güney Çevre yolu Dereobası köyü yakınlarında meydana geldi. Yasin G. idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil ile Mustafa Ok (28) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından hurdaya dönen araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ok ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Orhan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta bulunan yaralılardan Mehmet Çınkır da (25) tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


3 arkadaşın hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsü Yasin G.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

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