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Osmaniye'deki maça korona testi engeli

Misli.

com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Osmaniyespor FK'nın sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile yapacağı karşılaşma, ev sahibi ekibin korona virüs testi talimatlara uygun bulunmadığı için oynanmadı.


Gruptaki ilk hafta maçında bugün saat 15.00'te 7 Ocak Stadı'nda İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nü karşılayacak olan Osmaniyespor FK, karşılaşma öncesi korona virüs testi yaptırdı. Ancak, Osmaniyespor'un yaptırdığı test Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı "Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat"a uygun bulunmadı.


Bu sırada İçel İdmanyurdu Spor Kulübü takımı, rakibi sahaya çıkmayınca İstiklal Marşı okudu. Kulüp temsilcileriyle yapılan görüşmenin ardından yeni test için zaman kalmadığından maç oynanmadı.


Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

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