Osmaniye'deki orman yangını 3'ncü gününde büyüyerek devam ediyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını büyüyerek devam ediyor.

Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen orman yangınının olduğu arazi sarp olmasından dolayı yangına karadan müdahale edilemiyor. Bölgede esen rüzgarında etkisiyle yangın etkisini artırarak sürüyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterlerinin havadan müdahale ettiği yangın, alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri tedbir alıyor.

Bu arada Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, Düziçi Orman İşletme Müdürü Harun Demirci olay yerine gelerek yargın söndürme çalışmalarını takip etti.