Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye'de çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akyar Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip ile arazöz aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.