Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Yenifarsak köyü sınırları içerisinde bulunan Nacar Yaylası'nda çıkan orman yangınına arazinin çok sarp ve dik olması nedeniyle karadan oldukça zor şartlar altında müdahale edildi. Karadan ve havadan müdahale edilen orman yangını, ilk zamanlarda rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. 2 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 20 araröz, 8 su tankı, 5 iş makinesi ve yaklaşık 150 personelle müdahale edilen orman yangını kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

Gece geç saatlerde bölgeye giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.