İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye’nin Yarpuz köyünde çıkan orman yangını, 5 helikopter ve 3 uçakla müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Yarpuz köyünde çıkan orman yangını, 5 helikopter ve 3 uçakla müdahale edilerek kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yarpuz köyü civarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye 3 uçak, 5 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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