İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'deki orman yangınına karadan müdahale devam ediyor

Osmaniye’nin Karacalar köyünde çıkan orman yangınına havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verilirken, yangına karadan müdahale devam ediyor.

Osmaniye'nin Karacalar köyünde çıkan orman yangınına havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verilirken, yangına karadan müdahale devam ediyor.


Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Karacalar köyünün üstündeki Dombullu dersindeki yangına, havanın kararması ile birlikte havadan müdahaleye ara verildi. Söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Yangının yakınındaki yerleşim yerlerindeki vatandaşlar şehir merkezine indi. Ayrıca Zorkun yolu trafiğe kapatıldı.

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