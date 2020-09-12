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Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ışımasıyla birlikte havadan müdühala edilmeye başlandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ışımasıyla birlikte havadan müdühala edilmeye başlandı.


İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Yenifarsak köyü Nacar Yaylası bölgesindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan akşam saatlerine kadar sürdü. Sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan yangına müdahale tekrar başladı. Yangın havadan 5 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.


Arazi şartlarının kötü olması dolayısıyla ekiplerin yangına müdahalede güçlük çektiği öğrenildi.

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