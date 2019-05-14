Osmaniye'den ekmek fırınlarında gramaj denetimi

Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan'da fırın denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan denetimlerde genellikle esnafın gramaja uyduğu gözlemlenirken, eksik gramajlı ekmek üretilmemesi için fırınlara uyarılarda bulunuldu. Ayrıca gündüz başlayan denetimler gece saatlerinde de devam etti.

Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek üretimlerinde hassasiyet göstererek kurallara uyan tüm esnafa teşekkür etti.

Fırıncı esnafı ise, "Belediyenin bu denetlemeleri yapması bizleri de çok memnun ediyor. Vatandaşlarımıza kurallara uygun temiz ve tam gramajla ekmek sunmanın sevincini yaşıyoruz" dediler.