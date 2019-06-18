Osmaniyeli atlet, Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye'nin U18 yaş grubunda en iyi genç yeteneklerini bir araya getiren “Turkcell Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası” heyecanı sona erdi. Ankara'da yapılan Ali Naili Moran Atletizm Pisti'ndeki yarışmalara 66 bölgeden 822 atlet katılım sağladı.

İki gün boyunca yapılan ve toplam 20 branşta gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü. Osmaniye'yi temsilen müsabakalara katılan Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim merkezi Sporcularından Oğuzhan Usta, Cirit atmada 67,65'lik derecesiyle Türkiye 1.'si Nuh Bolat ise Gülle Atmada 16,90'lık dereceyle Türkiye 3.'sü oldu.

Osmaniye Atletizm İl temsilcisi Kemal Özaslan ise, derece yapan sporcuları tebrik ederek; “Ankara'da yapılan U18 yıldızlar Türkiye şampiyonasında Oğuzhan Usta Cirit atmada Türkiye Şampiyonu olarak en iyi derecesini yaptı. Sporcumuz yapmış olduğu başarılı dereceyle milli takım kadrosuna seçilmiş oldu. Milli atletimiz Oğuzhan Usta Ukrayna, Bakü ve Balkan Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi ay-yıldızlı forma ile temsil edecektir. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi kutluyorum. Bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Loğoğlu'na da ayrıca teşekkür ederiz” dedi.