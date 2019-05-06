Osmaniyeli güreşçiler madalyalarla döndü

Ankara Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen U-15 Küçükler Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında 80 kulüpten 330 güreşçi mindere çıktı.

Son gün 41-48-57-68-85-100 kilolarda repesaj, 3/5 ve final karşılaşmaları yapıldı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü adına yarışan Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları 80 spor kulübü arasından takım halinde dördüncü olurken Greko-Romen sitilde 41 kiloda Zekeriye Akgül ikinci, 52 kiloda Abdullah R. Kabaklı üçüncü, 57 kiloda H. Selim Koçak dokuzuncu, 75 kiloda Abdul Samet Tunç beşinci,

85 kiloda Nurşat Taşçı birinci, 85 kiloda Berat Kılıç onuncu oldu.

Müsabakalarda 85 kiloda birinci olan Nurşat Taşçı 28-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Polonya-Krakow'da yapılacak olan U- 15 Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.