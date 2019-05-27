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Osmaniyeli judocu Minikler Balkan Şampiyonasına katılacak

Osmaniyeli Sefa Tunç, İzmir’de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında 60 kiloda birinci oldu.

Osmaniyeli Sefa Tunç, İzmir'de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında 60 kiloda birinci oldu.


İzmir'de 24-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılan Türkiye Judo Federasyonu'nun düzenlediği Minikler Judo Türkiye Şampiyonası İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda 67 ilden 1139 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.


Osmaniye'den Minikler Türkiye Judo Şampiyonası katılan 60 kiloda Sefa Tunç, Türkiye Şampiyonu oldu.


Sefa Tunç 6-7 Temmuz 2019 tarihinde Romanya'da yapılacak olan Minikler Balkan Şampiyonasında milli formayı giyecek.

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