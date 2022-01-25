Osmaniyeli judocular Diyarbakır'dan madalyalarla döndü

Osmaniyeli judocular, Diyarbakır'da düzenlenen Liselerarası Gençler Judo Grup Müsabakalarından 4 altın 3 bronz madalya ile döndüler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da düzenlenen ‘Liselerarası Gençler Judo Grup Müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 18 ilden 315 sporcunun boy gösterdiği turnuvada Osmaniyeli judocular yarışmada en fazla altın madalya alan takım olarak göz doldurdu. Kendi sıkletlerinde ter döken Osmaniye Judo Takımı sporcusu Zeynep Çağlar 40 kiloda, Selahattin Çelik 66 kiloda, Selahattin Elbaş 81 kiloda, Emrullah Küpeli +90 kiloda birincilik kürsüsünde yer alırken Cennet Esma Demir 48 kiloda, Gül Sena Kütük 52 kiloda, Sefa Tunç ise 73 kilo da üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Osmaniyeli sporcular aldıkları dereceler ile mart ayında Kırıkkale'de yapılacak olan Türkiye finallerinde Osmaniye'yi temsil edecekler.