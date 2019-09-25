Osmaniyeli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Osmaniyeli kadınlardan Diyarbakır Anneleri'ne destek geldi. Osmaniye'deki bazı STK'ların kadın temsilci ve üyeleri biraraya gelerek Diyarbakır'da terör örgütünden çocuklarını isteyen ve bunun için eylem yapan annelere destek verdiler.

Memur-Sen önderliğinde Osmaniye'deki bazı STK'ların kadın temsilci ve üyelerinin oluşturduğu platform, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Havva Polat, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını belirterek, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkânsız acılara şahit oluyoruz. “Evladımın ölüsüne bile razıyım” diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek olduklarını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Biz de bugün Osmaniye'deki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların ‘ne pahasına olursa olsun!' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz.”