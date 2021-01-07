İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniyeli karı koca 6 saat arayla koronadan hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde yaşayan çift yakalandıkları korona virüs nedeniyle aynı gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde yaşayan çift yakalandıkları korona virüs nedeniyle aynı gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Cığcık köyünde eski muhtar Nuri Akgöllü ve eşi Elif Akgöllü korona virüse yakalandı. Bir süredir tedavi gören karı kocadan Elif Akgöllü bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Eşi Nuri Akgöllü ise aynı gün eşinin vefatından 6 saat sonra hayatını kaybetti. Çiftin Cığcık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.