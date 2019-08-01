Osmaniyeli şehit babası: "AYM kararını kabullenemiyorum"

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 2016 yılında hendek operasyonları sırasında devleti katil olmakla suçlayan ve bildiri yayınlayan akademisyenlerle ilgili verdiği “Hak ihlali” kararına hendek operasyonlarında şehit düşen Osmaniyeli şehit polis memuru Tayfun Doğan'ın babası Yusuf Doğan, “Bu kararı kabullenemiyorum” diyerek tepki gösterdi.

2016 yılında yürütülen hendek operasyonları sırasında görev yaptığı Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru 25 yaşındaki Tayfun Doğan'ın babası Yusuf Doğan, Anayasa Mahkemesinin akademisyenlerle ilgili aldığı hak ihlali kararına sert tepki gösterdi. Şehit babası Yusuf Doğan, Osmaniye'deki evinde şehit oğlunun odasında yaptığı açıklamada, “Bu kararı kabullenemiyorum, düğününe 12 gün kala oğlumu toprağa verdik” dedi.

Anayasa Mahkemesinin bu kararı yeniden gözden geçirmesini umduğunu belirten Doğan, “Hendek olaylarında Cizre'de şehit oldu. Hendek olayları sırasında kendini akademisyen zanneden sözde akademisyenler açıklama yaparak devletin teröristlere hak ihlali yaptığına yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Peki bizim gencecik şehitlerimizin hak ihlalini kim savunacak. Bizim de hayallerimiz vardı, umutlarımız vardı. Düğününe 12-13 gün kala şehit verdim ben yavrumu. Bunları kim savunacak peki. Akademisyenim diyen her çıkan oraya gidip PKK yanlısı, hükümet karşıtı şeyleri savunup Anayasa Mahkemesinin arkasına sığınıp, Anayasa Mahkemesi de sanki onları onaylar gibi açıklamada bulunuyor. Bu Anayasa Mahkemesinin başında bulunup bu kararı veren insanlar bu şehit ailelerinin, şehitlerin haklarını nasıl savunacaklar. Ben bu Anayasa Mahkemesinin kararını şiddetle kınıyorum, onaylamıyorum, kanbullenemiyorum. Umarım bu kararı yeniden gözden geçirirler. Böyle bir karar olmaz bu karar yeniden gözden geçirilsin” dedi